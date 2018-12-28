Fidanlıkta yetişen 12 bitkinin çayına sipariş yağıyor

İZMİR, () - MURADİYE Orman Fidanlığı, yurt içindeki fidan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bünyesinde üretilen 12 çeşit bitkiden yapılan bitki kokteyli çayıyla da ilgi çekiyor.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıklar arasında 1009 dekar alana kurulu, 300 farklı fidan çeşidiyle öne çıkan Muradiye Orman Fidanlığı'nda, 2 dekarlık alanda kuşdili, ada çayı, ıhlamur, nane, melisa, defne, gülhatmi, kekik, mercanköşk, mersin, avokado ve papatya bitkileri steril ortamda kurutulup harmanlanarak bitki kokteyli çayı yapılıyor. Çayın eşsiz aromasının yanı sıra temel özelliği, sakinleştirici ve rahatlatıcı olması. Kış aylarında yaşanan grip, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geliyor. Kimyasal boya ve katkı maddesi bulunmayan çay İzmir'deki fabrikada küçük çay poşetleriyle paketlenerek, fidanlıkta satılıyor.

İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, bitki kokteyli çayına yurt içinde büyük ilgi olduğunu, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alındığını, 2018'de 20 bin paket üretildiğini söyledi. Kargo yoluyla talep edenlere çayı ilettiklerini söyleyen Yonar, "Çayımız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Tarım ve Orman Bakanlığımız'a gelen yerli ve yabancı konuklara da ikram ediliyor. Belli dönemlerde TBMM'ye de bu çayımızı gönderiyoruz" dedi.

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