FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına operasyon: 45 gözaltı kararı (1)

Özden ATİK/ İSTANBUL, () İSTANBUL merkezli FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25'i asker 20'si mahrem imam olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 17'si muvazzaf olmak üzere 25 asker ile askerlerden sorumlu 20 "mahrem imam" dahil toplam 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 ilde operasyon düzenliyor. Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin albay, 4'ünün binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 9'unun astsubay olduğu belirtildi.