FETÖ üyeliği suçundan yargılanan eski savcının 15 yıla kadar hapsi talep edildi

Özden ATİK / İstanbul, - FETULLAHÇI Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Kaplan hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Kaplan getirildi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Mütalaada, sanık Hüseyin Kaplan'ın FETÖ'nün 2014 HSYK seçimleri öncesi oluşturduğu gizli haberleşme ağıyla HSYK üyeliğine aday olan sözde bağımsız adaylarının alacağı muhtemel oyları hesaplamak ve çoğunluğu kendi mensuplarından olan adayların seçimde oy kullanmasını sağlamak amacıyla örgüt içi iletişim programı Bylock'u kullandığı belirtildi. Sanık Kaplan'ın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsini talep edilirken; "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraati istendi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Kaplan'ın FETÖ üyelerinin kullandığı Bylock isimli kriptografik haberleşme programı kullanıcısı olması, kuvvetli suç şüphesi, kaçacağı yönünde somut olgular bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanığın esas hakkındaki savunmasını yapması için ertelendi.

