FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 22 gözaltı (2)- Yeniden

Mehmet İNAN/BURSA,() - BURSA'da FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 28 hücre evine düzenlenen operasyonda ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 28 hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Edirne'den ihraç edilen firari bir savcı, örgütün emniyet ve asker imamları ile bölge sorumlularının da aralarında bulunduğu, Bursa ve başka illerde aranan toplam 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüpheliler; kimlik, cep telefonu, hafıza kartı ve flaş belleklerini imha etmeye ve saklamaya çalıştı.

SARI YELEKLER İLE GÜLEN KİTAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerden birinde yapılan aramada Avrupa'da yapılan sokak eylemlerinde kullanılanlara benzer 19 sarı ve 9 kırmızı yelek ele geçirildi. Bu yeleklerin yeni satın alınmış olduğu belirlendi.

Evlerde ayrıca zulalanmış kağıt mendil ve tencere içerİsine gizlenmiş 90 bin lira, 8 bin 825 dolar ve bin 250 euro para ile sahte kimlikler ele geçirildi. Hücre evlerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ve talimatlar da ortaya çıktı.

Soruşturma sürdürülüyor.



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