Fethiye'deki soruşturmaların yüzde 70'i takipsizlikle sonuçlandı

MUĞLA'nın Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, geçen yıl yürütülen soruşturmaların yüzde 70'inin takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Adliyesi'nin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2017 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyarak soruşturmaya dönen dosya sayısının 13 bin 55 olduğunu belirten Başsavcı Eker, bunun geçen yıl 13 bin 413'e çıktığını kaydetti. Bu dosyalar üzerinde yapılan incelemelerin ardından 7 bin 93'ünün takipsizlikle sonuçlandığını belirten Eker, Dalaman ve Ortaca ilçelerinin ağır ceza mahkemesi davalarının da Fethiye Adliyesi'nde görüldüğünü hatırlattı. 2018 yılında Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 251 dava açıldığını belirtti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Eker, "2018 yılının dosya sayısında, 2017 yılına göre bir artış var. Ama burada suçların niceliğinden çok niteliği önemli. Bakınca açılan dosyaların yüzde 70'i takipsizlikle sonuçlanıyor. Fethiye'de en çok yaralama, kavga ve dövüş, taksirle yaralama yani trafik kazası, tehdit ve cebir, aile içi şiddet, uyuşturucu, imar dosyaları, yağma ve gasp ile cinsel istismar dosyaları yoğunlukta" dedi.



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