Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () FATİH'teki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde noel ayini düzenlendi. Aya Yorgi Kilisesi'nde sabah erken saatlerde başlayan ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

Noel ayini patrikhanenin bahçesindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde başladı. Saat 09.00'da başlayan ayin nedeniyle Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden de çok sayıda kişinin kiliseye geldiği görüldü. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'un gelmesiyle birlikte tören başladı. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.

Noel, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Noel, 'Doğuş Bayramı' ve 'Kutsal Doğuş' olarak da biliniyor. Noel, Hristiyanların çoğu tarafından 25 Aralık tarihinde kutlanıyor. 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam ediyor.

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