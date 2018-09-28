Felçli Hira, yürümeye başladı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, yaşayan Nedim ve Esengül İlgin'in kızları Hira (3), yılda yüz bin insanda bir görülen Guillain-Barre sendromu (İlerleyici kas zayıflığı ve felci) hastalığına yakalandı. Tedavi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'ne getirilen Hira, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Osman Yeşilbaşın, yaptığı kan değişimi tedavisinin ardından annesinin yardımı ve yürüteçle yürümeye başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan ve üç çocukları olan Nedim- Esengül İlgin çiftinin en küçük kızları Hira, henüz 2,5 yaşındayken Guillain-Barre sendromu hastalığına yakalandı. Hastalık nedeniyle boynundan aşağısı felç olan ve yürüyemez duruma gelen minik Hira, tedavi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirilerek Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Yeşilbaş'ın yaptığı ilk muayenesinde, minik Hira'ya Guillain-Barre sendromu hastalığı tanısı konuldu. İlk başlarda ilaç ile tedavi edilmeye başlanan Hira'nın sağlık durumu düzelmeyince, bu kez kan değişimi tedavisi uygulandı. 1,5 ay boyunca uygulanan tedavi sonucunda, hastanın kanında bulunan ve sinir hücrelerine zarar veren antikorlar vücuttan temizlendi. Tedavi sonucu, Hira Yalçın, annesinin yardımı ve yürüteçle yürümeye başladı. Taburcu edilen Hira'nın ailesi, çocuklarını eski sağlığına kavuşturan Dr. Yeşilbaş'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

'2-3 AY SONRA TAMAMEN İYİLEŞECEK'

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman yeşilbaş, Van'da ilk defa felçli bir hasta için kan değişimi tedavisi uygulandığını belirterek şöyle konuştu:

"3 yaşındaki Hira 5 ay önce hastanemize sevk edildi. Ayaklarından başlayan felç, boyun bölgesinden aşağısını ve en önemlisi solunum kaslarını etkilemişti. Solunum yetmezliği olan hasta, doktorlar tarafından acil olarak solunum makinesine bağlandı. Gullian-Barre sendromu tanısı konulan hastaya ilaç tedavisi uyguladık. İlaç tedavisi ile hastalığın hafiflemediği görüldü. Bunun üzerine, hastaya ileri düzey merkezlerde mevcut olan bir cihaz ile plazma (kan değişimi) işlemi yapılmaya başlandı. Bu sayede hastanın kanında bulunan ve sinir hücrelerine zarar veren antikorlar vücuttan temizlendi. Bu tedavi ile hastalığın ilerlemesi durduruldu. Hira, 1,5 ay çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi ve yoğun fizyoterapi uygulandı. Felç nedeni ile kendisi rahat nefes alamadığı, öksüremediği ve yutamadığı için eve trakeostomi aracılığı ile oksijen cihazı ve sonda ile beslenerek taburcu edildi. Daha önce hastanın felçli olması nedeniyle boyundan aşağısı, el parmakları haricinde hareket ettiremiyordu. 3 aylık yoğun fizyoterapi sonrası, bugün solunum desteği olmadan rahat nefes almakta, kendisi beslenmekte, kollarını rahatlıkla hareket ettirebilmektedir. Hira, 2-3 ay sonra tamamen eski sağlığına kavuşacak. Şu an anne ve babasının yardımıyla yürüyebiliyor."

Anne Yalçın, daha önce boyundan aşağısı felçli olan kızının, doktor Yeşilbaş'ın uyguladığı tedavi sonucunda artık yürümeye başladığını belirterek, "Allah doktor beyden razı olsun. Kızım 2,5 yaşındayken bu hastalığa yakalandı ve felç oldu. Burada uygulanan 1,5 aylık tedavinin ardından şimdi yürüyebiliyor ve hareket edebiliyor" dedi.

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