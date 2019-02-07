Fatih Terim'in babası, son yolculuğuna uğurlanıyor (2)- Yeniden

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün vefat eden babası Talat Terim (93), Adana'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Babasının cenazesini hastane morgundan teslim alan Fatih Terim, toprağa verileceği Asri Mezarlık'a kadar cenaze aracıyla gitti. Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Terim'i bu zor gününde Galatasaray takımı da yalnız bırakmadı.

Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 10 gün önce hastanede tedaviye alınan 3 çocuk babası Talat Terim, dün saat 08.50'de yaşamını yitirdi. Babasının ölüm haberi üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Adana'ya geldi. Fatih Terim, bugün saat 11.30 sıralarında babasının cenazesini hastane morgundan teslim aldı. Terim, babasının tabutunun taşındığı cenaze aracının ön koltuğuna bindi.

Cenaze ilk olarak Talat Terim'in daha önce oturduğu Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada oturan yakınları ve akrabalarından helallik alındıktan sonra Talat Terim'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü. Talat Terim'in cenazesinin getirildiği Asri Mezarlık'ta polis de yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalık nedeniyle trafik kilitlendi.

BAKAN KASAPOĞLU VE YILDIRIM DEMİRÖREN DE CENAZEYE KATILDI

Cenazeye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF yöneticileri de katıldı. Yıldırım Demirören, Teknik Direktör Fatih Terim ile ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenazeye ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, eski bakan Mehmet Ağar, iş ve spor dünyasından önemli isimler, yakınları ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.

GALATASARAY TAKIMI ADANA'YA GELDİ

Galatasaray Futbol Takımı da Fatih Terim'i bu zor gününde yalnız bırakmadı. Sarı kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler Galatasaray takım uçağı ile Adana'ya gelerek cenazeye katıldı. Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek, eski yöneticiler, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tolunay Kafkas, Galatasaraylı eski yöneticiler Yurdaşen Karahasan, Celal Gürcan ve çok sayıda futbolcu da cenazede yer aldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÇELENK GÖNDERDİ

Terim'in cenazesine çok sayıda kişi de çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, sanatçı İbrahim Tatlıses, teknik direktörler Mustafa Denizli ve Bülent Uygun da bulunuyor.



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