Fatih'te 'Mescid-i Aksa' protestosu

Çağatay KENARLI-İSTANBUL()-FATİH'te Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da geçtiğimiz Pazar günü İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya zincir vurması protesto edildi.

Fatih Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası topnanan bir grup basın açıklaması yaptı. Açıklamaya katılanlar 'Kudüs'e selam, direnişe devam' diye slogan attı. Basın açıklamasını Uluslararası Minber-i Aksa Derneği yöneticisi Abdullah Cahit Dinç okudu. Dinç açıklamada, Kudüs'te yaşanan olayların bir kapıya zincir vurulmaktan ibaret olmadığını belirterek, "Rahmet kapısı, sadece Mescid'i Aksa'nın kapılarından birisi değildir. Burası Mescid-i Aksa'nın en önemli mekanlarından birisidir. Geçtiğimiz günlerde uydurma bahanelerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri bu mekanın kapısına vurarak adeta Mescid-i Aksa'nın bir parçasını işgal etmeye ve zimmetine geçirmeye çalışmıştır. Her zamanki gibi Kudüs'te yaşayanlar Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayarak kapılarına vurulan zincirleri kırdılar. İsrail, rahmet kapısına zincir vurarak Müslümanların tepkisini ölçmeyi ve Mescid-i Aksa'yı mekânsal olarak bölmeyi hedeflemektedir. İsral bilmelidir ki, Müslümanların kalbi Kudüs ile atmaktadır. Bu mübarek mekana yapılan saldırılar tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır" dedi. Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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