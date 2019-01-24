Fatih'te halk otobüsü yandı

Yılmaz BEZGİN, İstanbul, () - FATİH'te seyir halindeki halk otobüsü yandı

Olay Fevzipaşa Caddesinde yaşandı. Yeşilpınar- Vezneciler hattında sefer yapan İstanbul Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.Olayı fark eden vatandaşların uyarması üzerine şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle motordan yükselen alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Görgü tanığı Ayşe Ören, "Edirnekapı'da otobüsün tekerlek kısmından kıvılcım çıktığını gördük. Eşim kornaya bastı uyarmak için. Otobüs fark etmedi, buraya gelene kadar. Buraya gelince alevler içinde kaldı" dedi.



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