Fatih'te çöken ve 2 kişinin öldüğü bina için mahalleliden ihmal iddiası

Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK / İSTANBUL () FATİH Yedikule mahallesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği çöken binanın enkazının kaldırılma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. Bazı mahalle sakinleri, olayda ihmal olduğunu, yanan binanın bitişiğindeki binanın çökmesi öncesi, içeriye giriş çıkışlar konusunda gereken önlemin alınmadığını öne sürdüler.

Yedikule’de dün sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada da akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Çökme sonucunda 4 kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanlardan bina sahibi Turgut Peker kurtarıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise binaya hurda için girdikleri öğrenilen Emircan Tunç (18) ile Mustafa Uykun'un (16) enkaz altından cansız bedenleri çıkarıldı.

ENKAZ KALDIRILIYOR

Olayın ardından bölgeye gelen Fatih Belediyesi’ne bağlı ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Sokağın dar olması nedeniyle enkaz vinç yardımıyla yavaş yavaş parçalanıyor.

İHMAL İDDİASI

Bazı mahalle sakinleri yaşanan olayla ilgili ilgili ihmal iddiasında bulundu. Mahalle sakinleri yangın sonucu kullanılamaz hale gelen binanın yanındaki binaya giriş çıkışlar konusunda herhangi bir uyarı levhası konulmadığını söylediler. Mahallelilerden Hasan Basri Çalık (64), "Keşke girilmesini engelleyen biri olsaydı, keşke binanın girişine yasak konulsaydı bu acı tablo olmasaydı" dedi. Bir diğer mahalle sakini Ali Sözeri (65) ise, "Önlem alınamadı. Çünkü o kadar ani oldu ki fırsat bile bulamadılar tahminimce. Olay çok çabuk gelişti. Bu bina tarihi olarak geçiyor. Daha önceden de yandı burası. Bir şey yapamıyorlar. Bırakıyorlar ki kendisi çöksün" diye konuştu.

GERİYE HURDA ARAÇLARI KALDI

Öte yandan enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Emircan Tunç ile Mustafa Uykun'dan geriye hurda topladıkları tezgahları kaldı. İki gencin tezgahı yıkılan binanın bir arka sokağına bırakıldı.

(FOTOĞRAF)