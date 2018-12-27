Fatih Sultan Mehmet'in heykeline tırmandılar

Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-EDİRNE'de çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden, Selimiye Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in at üzerindeki heykeline çıktı.

Edirne'de bir grup çocuk, tehlikeye aldırış etmeden, tarihi Selimiye Camii bahçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in at üzerinde bulunan heykeline tırmanarak üzerine bindi. Çocukların bu tehlikeli oyunu objektiflere yansırken vatandaşlar da tepki gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşlar, çocukların düşüp, yaralanabileceğini söyleyerek, çocukları heykel üzerinden indirdi.