Fanatik Beşiktaşlı'dan sürpriz evlenme teklifi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Beşiktaş taraftarı olan Barış Uzun, kız arkadaşı Büşra Uçun'a ilçe meydanında sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Uzun'un ilk hediyesi de takım atkısı oldu.

Nazilli’de yaşayan Beşiktaş taraftarı Barış Uzun (26), kız arkadaşı Büşra Uçun'a (21) Belediye Meydanı’nda sürpriz bir organizasyonla evlenme teklifinde bulundu. Barış Uzun arkadaşlarının yardımıyla, 'Bir ömür boyu Beşiktaş aşkını benimle yaşar mısın' yazılı pankartı belediye binasına astı. Barış Uzun ve Büşra Uçun’un arkadaşları meşaleler yakarak çiftin bu mutlu anına eşlik ederken, Büşra Uçun'a aşkı simgeleyen kırmızı güller takdim edildi.

Sürprizle büyük bir mutluluk yaşayan Büşra Uçun, gördüğü manzara karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Uçun, önünde diz çökerek kendisine evlilik teklifinde bulunan Uzun’a yüksek sesle 'Evet' diyerek karşılık verdi. Barış Uzun cevabın arından boynundaki Beşiktaş atkısını öperek Büşra Uçun'un boynuna taktı. Genç çift klarnetle çalınan şarkılar eşliğinde bir süre dans ederken, arkadaşları da bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla kaydetti.



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