Eyüpsultan’da 4 buçuk yılda 14 okul yıkılıp yeniden yapıldı

İSTANBUL, () -Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında 4 buçuk yıl içerisinde 14 okul yıkılıp yeniden yapılırken, 16 okul ise güçlendirme çalışmaları ile deprem riskine karşı hazır hale getirildi. Okulların temizliğine verilen önemle, 75 okuldan 66’sına da hijyen ve mükemmelliğin kanıtı olan 'Beyaz Bayrak' verildi.

Aralarında Alibeyköy Anadolu Lisesi, Prof. Kaya Gürsel Ortaokulu, Serdar Aksun Anaokulu, Kemerburgaz Ragıp Kumangil İlkokulu, Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Dede Korkut Ortaokulu, Alibeyköy Ortaokulu, Düğmeciler Anaokulu, Vatan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Esentepe İlkokulu, İslambey İlkokulu'nun da olduğu birçok okul hizmete girdi.

2018-2019 Eğitim öğretim döneminde ise yapımı devam eden Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan İlk-Ortaokulu, Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimlerine başlayacağı belirtildi.

Yeni okulların yapılması ve var olan okulların ihtiyaç duyduğu tadilat çalışmalarının yerine getirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim hayatını sürdürmeleri için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Okulların temizliğine verilen önemle ilçede bulunan 75 okuldan 66’sına hijyen ve mükemmelliğin kanıtı olan 'Beyaz Bayrak' verildi.

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