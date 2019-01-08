Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü, hastane boşaltılıyor

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Daha sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastane boşaltılıyor.
(FOTOĞRAF)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Daha sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastane boşaltılıyor. (FOTOĞRAF)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü. Daha sonra meydana gelen elektrik kesintisinin ardından hastane boşaltılıyor.
(FOTOĞRAF)