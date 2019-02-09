Eyüpsultan'da AVM önünde silahlı saldırı 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , () - EYÜPSULTAN'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan bir AVM önünde meydana geldi. E.T isimli kişi aracıyla AVM önüne geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle AVM önünde bekleyen Baran E.'ye 3-4 el ateş etti. Baran E. bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan, sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri alışveriş merkezi önünde ve saldırganın geldiği otomobilde incelemelerde bulundu.

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