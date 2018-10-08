ETO üyeleri MAKTEK fuarında

ESKİŞEHİR Ticaret Odası (ETO) üyeleri, İstanbul'da düzenlenen MAKTEK fuarına katıldı.

ETO, oda üyelerinin sektörel bağlantılarına güç katması ve mesleklerindeki son gelişmeleri takip etmesi için destek olmaya devam ediyor. ETO'nun makine imalatı ve metalden mamul üretimi yapan üyeleri, 02-07 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen MAKTEK Avrasya fuarına katıldı. İstanbul Tüyap'ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda binden fazla yerli ve yabancı firma stant açarak ürettiği takım tezgahlarını, saç işleme ürünlerini, kalite kontrol ve test cihazlarını tanıttı. ETO üyeleri bu fuar ziyareti sayesinde sektörlerindeki en son makineleri görme ve iş bağlantılarına yenilerini ekleme imkanı buldular.



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