ETO üyeleri IF Wedding Fashion Fuarı'nda

ESKİŞEHİR Ticaret Odası (ETO) üyeleri İzmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion fuarını ziyaret etti.

ETO üyeleri 2019 yılının ilk yurt içi fuar ziyaretini İzmir'e gerçekleştirdi. ETO'nun gelinlik, damatlık ve abiye sektöründeki üyeleri, İzmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion fuarına gitti. Bu yıl 13'üncü kez düzenlenen, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden ziyaretçinin katılım sağladığı fuarda gelinlik, damatlık, abiye giyim, aksesuar, ayakkabı ürün gruplarında faaliyet gösteren firmalar stant açtı. Gelinlik tasarım yarışması ve solo defilelerin de düzenlendiği fuarda, ETO üyeleri sektörlerindeki gelişmeleri inceleme ve yeni iş bağlantıları geliştirme fırsatı yakaladı.

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