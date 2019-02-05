ETO Akademi'nin seminerleri devam ediyor

ESKİŞEHİR Ticaret Odası (ETO) Akademi tarafından düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor.

Kişisel gelişim seminerleri kapsamında düzenlenen 'İnsan Psikolojisi ve Öfke Kontrolü' başlıklı seminere 210 kişi katıldı. Yrd.Doç.Dr.Avşar Ardıç tarafından verilen seminerde öfkenin tanımı, öfkenin nedenleri, öfkenin bileşenleri ve fizyolojisi, öfke ile ilgili duygular, öfke ile başa çıkma ve öfke aşılama konularına değinildi. Yaklaşık 2.5 saat süren seminerde katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

SEMİNERLER CANLI OLARAK YAYINLANIYOR

İnsan Psikolojisi ve Öfke Kontrolü semineriyle birlikte 2019 yılında ETO Akademi tarafından düzenlenen etkinlik sayısı 6'ya ulaştı. Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan kişisi sayısı ise 690 oldu. ETO Akademi tarafından düzenlenen seminerler ayrıca Youtube'daki ETO TV kanalında canlı olarak yayınlanıyor. ETO TV kanalından canlı olarak yayınlanan son semineri 521 kişi izledi.

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