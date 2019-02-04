Eşya taşıma asansörü kiralayıp, ağaçta mahsur kalan güvercini kurtardı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'da, güvercinin ağaca bağlı ipe ayağının dolanıp, mahsur kaldığını gören İsa Avcıoğlu, 150 liraya eşya taşıma asansörü kiralayarak, kuşu kurtardı.

Emlakçı İsa Avcıoğlu, Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken, güvercinin ağaçta bağlı ipe ayağının dolanıp, mahsur kaldığını gördü. Avcıoğlu, bir süre kendi imkanlarıyla kuşu kurtarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Avcıoğlu, 150 liraya eşya taşıma asansörü kiralayıp, kuşu kurtardı. Güvercini tekrar gökyüzünde görmenin mutluluğunun tarifsiz olduğunu belirten İsa Avcıoğlu, "Arkadaşlarımızla havanın güzel olması sebebiyle yürüyüş yapıyorduk. Beyaz bir güvercinin söğüt ağacına çarptığını gördük sonra güvercin ağacın çatalına ayağı takıldı ve uçamadı. Biz de ağacı salladık uçsun, diye uçmadı. Sonra gidelim, dedik. Vicdanım elvermedi; çünkü açlıktan ve susuzluktan ölebilirdi. Ne yapalım, diye düşünürken, binalara eşya taşıyan bir arkadaşım aklama geldi. Onu aradım, '150 lira alırım' dedi. Ben de 'Önemli değil, güvercini kurtaralım' dedim. Geldi ve sonra asansör vinçle güvercini kurtardık. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu kuşu tekrardan gökyüzünde görmenin mutluğu hiçbir şeye değişilmez" diye konuştu.

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