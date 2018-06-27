Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,()

KADIKÖY'DE esnafın dolu önlemi devam ediyor. Esnaf araçlarını olası dolu yağışından korumak için paspas, strafor ve ambalaj malzemesiyle kapattı.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan oto galericiler meteorolojinin yaptığı dolu yağışı uyarısının ardından araçlarını paspas, strafor ve ambalaj malzemesiyle kapatarak önlem almıştı. Dün dolu yağışının yaşanmamasına rağmen bugün de önlemlerin devam ettiği görüldü. Galeri sahibi Ali Açıkgöz "Önlemimiz hala devam ediyor. Metorolojinin vereceği bilgiler doğrultusunda hareket edecek. Önlemimizi aldık. Bekliyoruz" diye konuştu.

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