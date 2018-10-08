Eskişehirspor taraftarından 'Meşaleli' evlilik teklifi

ESKİŞEHİR'de, Eskişehirspor taraftarı Ali Erginer kız arkadaşı Hanife Kula'ya yanan meşaleler eşliğinde evlenme teklifinde bulundu.

Eskişehirspor Efeler Taraftar Derneği üyesi olan ve tribünlerde 'Odunpazarlı Ali' olarak tanınan Ali Erginer, İki Eylül Caddesi üzerinde köprü üzerinde kız arkadaşı Hanife Kula'ya evlenme teklifinde bulundu. Erginer'in arkadaşlarının da yardımıyla organize edilen evlenme teklifinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açılarak, çok sayıda meşale yakıldı. Erginer, kız arkadaşının önünde diz çöküp, evlenme teklif ederken, Hanife Kula' da sevgilisi Ali Erginer'e "Evet" diyerek karşılık verdi. Genç çiftin bu mutlu anlarına yoldan geçen vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

