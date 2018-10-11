Eskişehirli sanayicilerin ihracat hedefi 5 milyar dolar

ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar, Eskişehir'in ihracat rakamının 2.29 milyar olduğunu belirterek, "2023 yılındaki, icracat hedefimiz 5 milyar dolar" dedi.

Eskişehir İhracat Performansı toplantısı ESO'da yapıldı. Toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri Emre Sarar, Ömer Benli ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk katıldı. Toplantıda konuşan Sarar, 2023 yılı ihracat hedeflerinin 5 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de aylara göre ihracat rakamlarına baktığımızda da 2018 Ağustos ayının sonunda biraz azalma ile 78.7 milyon dolar seviyesinde gezmekte. Odamızın bir misyonu var. O da 2023 senesinde ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine getirmek olacaktır. Tabi oda olarak en önem verdiğimiz şey ihracat. Biliyorsunuz ki ülkenin de içinde olduğu duruma bakılıp analiz edildiğinde bir kriz havası oluşturulmakta. Ama bizim amacımız burada bu krizi fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz onların çözümünü aramaktayız. Krizden koruyan ve firmalarımızı ayakta tutabilecek ilk konu ise ihracat yapmamız. İhracatı nasıl arttırabiliriz, hangi ülkelerden neleri ihraç edebiliriz, o müşterileri nasıl bulabiliriz, oradaki alıcıları kentimize nasıl getirebiliriz, bunların çalışmasını yapmaktayız."

EN FAZLA İHRACAT ABD'YE

Eskişehir’den, başta ABD'ye olmak üzere İtalya, Almanya, Fransa ve Çin gibi birçok ülkeye ihraç yapıldığı söyleyen Sarar, “ABD’nin her geçen yıl artarak ürün aldığı gözleniyor. 2015 yılında 291 milyon dolar olan ihracatımız, 2016 yılında 262 milyon dolar, 2017 yılında ise ciddi bir artışla 377 milyon dolara yükseliyor. Diğer ülkeler ise İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya." dedi

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