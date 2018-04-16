Eskişehir Sanayi Odası’nda devir teslim töreni

Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) seçimlerinde başkan olarak seçilen Celalettin Kesikbaş, 30 yıldır başkanlık görevini yürüten Savaş Özaydemir’den görevi devraldı.

04 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde Eskişehir Sanayi Odası Başkanı olarak seçilen Celalettin Kesikbaş, bugün Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapılan tören ile Savaş Özaydemir’den görevi devraldı.

Törende konuşan eski Başkan Özaydemir, "Geçen mayıs ayında bırakacağıma söz verdim ve aday olmayacağımı açıklamıştım. Sözümde de durdum. Tabi bundan sonra büyük bir yarış başladı. Bu yarışta mutlaka birileri kazanacaktı. Ama ben şunu görüyorum. Bu sanayi odası, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesini bu seviyelere getirdi" dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, "Bugün çok önemli bir gün. Bu bir bayrak yarışı. Savaş Bey'den bir emanet devraldık. Baştan beri söylüyorum ihracatla ilgili Eskişehir Sanayi Odası olarak çok ciddi çalışmalarımız, projelerimiz olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Savaş Özaydemir, Celalettin Kesikbaş’a Sanayi Odası’nın mührünü verirken, Kesikbaş’ta Özaydemir’e çiçek ve plaket hediye etti.