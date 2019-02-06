Eskişehir Kent Konseyi'nden, Rektör Döğeroğlu'na ziyaret

ESKİŞEHİR,()-ESKİŞEHİR Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Genel Sekreter Ahmet Kapanoğlu ve Yürütme Kurulu üyeleri, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof.Dr.Tuncay Döğeroğlu'nu ziyaret etti.

Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Döğeroğlu'na görevinde başarılar dileyerek “Konseyimizin genel kurulunu oluşturan kurumlarımızdan birisi de Eskişehir Teknik Üniversitesi. Bu kapsamda sizinle tanışmak istedik. Kentimiz için gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda sizi de aramızdan görmekten mutluluk duyarız. Görevinizin hem üniversitemize hem de şehrimize tekrardan hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Döğeroğlu ise “Kent konseyleri son derece önemli yapılardır. İnsan odaklı çalışmalarınızda işbirliği yapmak bizleri çok mutlu eder. Üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya, ortak çalışmalarda bulunmaya hazırız" diye konuştu.

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