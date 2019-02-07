Eskişehir Kent Konseyi, maske takma kampanyası başlattı

ESKİŞEHİR Kent Konseyi üyeleri, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için başlattıkları kampanya için maske takarak, açıklama yaptı.

Hamamyolu Caddesi'nde toplanan konsey üyeleri başlattıkları 'Korumak ve korunmak için maske kullan' kampanyası için maske takarak açıklama yaptı. Kent Konseyi Çevre Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Sadife Aşıcıel, vatandaşların bu uygulamayı alışkanlık haline getirene kadar kampanyaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Bugün bir çok medeni ülkede hastaların maske takması daha sorumlu bir davranış kabul edilmektedir. Kent Konseyi olarak bu gün itibarı ile süresi olmayan ve bu şehirde yaşayan herkesin alışkanlık haline getirdiğini görene kadar çalışmalar yapacağımız bir maske takma kampanyası başlatıyoruz. Bunun nedeni ise herkesi salgın hastalıklardan korumaktır. Hepimiz özellikle toplu taşıma araçlarında ve kalabalık alanlarda kendimizi korumak ve eğer kendimiz de herhangi bir virüs varsa başkalarına bulaştırmamak için maske takmalıyız. Hasta kişilerin enfeksiyon yayması sebebiyle hastanelerimizde bir maske dolabının olması ve görevlilerin hasta olan kişilere maske takmasını önermesi hatta zorunlu hale getirilmesini önemle rica ediyoruz"

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