Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'ının kan ihtiyacı çağrısı üzerine kan bağışında bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın 22 Ocak 2019 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde bulunan Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen organizasyonda emniyet teşkilatında kan bağışı kampanyasını başlatmıştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personeli de kan bağışı kampanyasına destek verdi. 'Hayat kurtarmak senin kanında var' sloganıyla iki gün boyunca gerçekleşen kampanyaya, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personelinin en üst kademeden en alt kademeye yoğun katılım oldu.

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