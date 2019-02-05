Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13,08 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak düzenlediği operasyonda, 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 13,08 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak', 5 şüpheli şahsa ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapılırken, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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