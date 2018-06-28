Eskişehir'de Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, 'Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu' başladı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde 28- 30 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek sempozyumun açılış törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı ve Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD118-K Federasyonu Başkanı Ali Özerk ile çok sayıda kişi katıldı.

Sempozyumun, Lions projesi olduğunu kaydeden Ali Özerk, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hiçbir dönemde kentleşme bu kadar kötü olmamıştı. Hiçbir dönemde kentlere bu derece ihanet edilmemişti. Hiçbir dönemde rant uğruna doğal sit alanları böylesine yok edilmemişti. Dünyada az rastlanır, Kaz Dağları gibi endemik bitki örtüsünün olduğu alanda termik santraller yapmak, Alpu gibi verimli, birinci sınıf tarımsal alanda termik santral yapmak hangi mantığın tezahürüdür. Bizler bütün bunlara karşı pozitif olmak zorundayız. Doğaya zarar vermeyen yeni enerji kaynakları ile yaşanabilir kentleri bilimsel verilerin ışığında dönüştürmenin yollarını tartışıp, bıkmadan, usanmadan anlatmak zorundayız. Bu anlamda üniversitelerde Ar-Ge'lerin kurulması için destek olmak ve çalışma yapmak zorundayız. Geçmişteki dönemsel özgünlüklerimizi yok etmeden, dönem mimari eserlerimizi yıkmadan, çağdaş restorasyon yöntemleri ile gelecek nesillere aktarmalıyız. Kimseye yaptıkları hatalardan dolayı kin tutmuyoruz, kimseyi ötekileştirmiyoruz; ama diyoruz ki 'Bize kulak verin'. Artık dünya S.O.S. veriyor."

'ÇEVREYE ZARAR VERİYOR, DİYE OTOMOBİL KULLANMAYACAK MIYIZ?'

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise konuşmasında hızlı sanayileşme, plansız kentleşme ile hızlı nüfus artışının beraberinde önemli çevre sorunlarını getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevre bütün insanlığın ortak hayatıdır diyoruz. Çevrenin de aynı zamanda verdiği bütün nimetler, imkanlar, zenginlikler yine çevrede yaşayan insanlar içindir. Çevreden kendimizi soyutlayamayız. Çevrenin korunması, muhafazası aynı zamanda yaşadığımız hayatla birlikte paralel yürümelidir. Biz teknolojik gelişmeler aynı zamanda sanayileşmenin, teknolojik gelişmeler çevre sorunlarına neden oluyor diye bu gelişmelerden uzak olabilir miyiz? Biz enerjiye sahip olacağız ama aynı zamanda da çevreyi de korumak, kollamak durumunda olacağız. Biz teknolojik gelişmelerin verdiği nimetlerinden faydalanacağız. Ama onların çevreye verdiği zararları asgariye indireceğiz. Termik santralin etrafa verdiği zararlar ortaya konurken trafik probleminin, yoğun trafiğin egzoz gazları salınımından verdiği çevreye zararları da ortaya konması lazım. Açık yüreklilikle söylüyorum. Biz, egzoz gazları çevreye zarar veriyor, diye otomobil kullanmayacak mıyız? Hayır kullanacağız. Ama zaman içerisinde geliştireceğiz. O salınımı, çevreye verdiği zararı en aza indirilmesi noktasında. Dizelden, benzine, benzinden daha az zarar verene benzinden elektriğe bunlar zamanla olacak; ama hepsinin bir zamanı ve süresi var. Hepsinin ortaya konması gerekir, diye düşünüyorum."

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda oturumlara geçildi. Sempozyum, 30 Haziran'da sona erecek.



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