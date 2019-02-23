Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda kral figürlü anahtar ve kase ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler S.K, M.C. ve Ö.F.C'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Alpu karayolunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada pirinçten yapıldığı değerlendirilen kral figürlü 21,5 santimetrelik sembolik anahtar ile yine kral figürü bulunan kase ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komatanlığı'na götürüldü.





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