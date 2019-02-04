Eskişehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde bulunan 247 eğitim kurumunun çevresinde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk, Asayiş ve Trafik Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, denetim yaptığı okul bölgelerinde şüpheli gördüğü kişileri ve araçları durdurup arama yaparak öğrencilere uyarılarda bulundu. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çocukların ve gençlerin güvenli bir şekilde eğitim görmeleri için önlem aldıklarını ve bunun yıl sonuna kadar aralıksız süreceğini belirterek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bu ülkenin yarınlarını oluşturuyor. Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri olan Eskişehir'de suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

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