Eskişehir'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

ESKİŞEHİR'de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında trafik uygulaması yapıldı.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında İsmet İnönü Caddesi'nde trafik uygulaması yapıldı. Uygulamaya katılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şöyle konuştu:

"Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından bütün Türkiye’de saat 12.00’de Yaya Öncelikli Trafik Yılı Kampanyası başlatıldı. Trafik levhası olmayan veya ışıklı trafik işareti bulunmayan kavşak giriş-çıkışlarından önceki yaya geçitlerinde, okul önlerindeki yaya geçitlerinde yaya bulunduğu zaman veya geçmek üzere bir yaya görüldüğü zaman sürücüler yavaşlayacak ve yayalara yol verecekler. Bundan sonra trafikte, yaya öncelikli trafik olacak. Bugün biz de Eskişehir’de yaya öncelik trafik konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarımızla, kurum-kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileriyle birlikte gördüğünüz gibi yağmurda hep beraberiz. Niçin ertelemedik? Çünkü yağmurda, karda trafik devam ediyor. Yaya geçitlerinde yayalarımızın geçişleri devam ediyor. Dolayısıyla bu farkındalığı oluşturmak amacıyla hep beraber bugün buradayız ve ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ diyoruz

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