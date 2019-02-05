Eskişehir'de okul kantinleri denetlendi

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte 125 okul kantininde denetleme yaptı.

Yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine uygun olmayan gıdaların bulunup bulunmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat ve etiketleri, ambalajların uygunluğu ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilirken; çalışanlar da eldiven, maske ve bone takmaları konusunda uyarıldı. Denetimler sırasında kantinlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları da kontrol edildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Tepebaşı bölgesinde bulunan 125 okul kantininde denetimlere başlandığı ve çocukların güvenli ve sağlıklı gıda tüketmeleri için kontrollerin sürekli olarak devam edeceği bildirildi.

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