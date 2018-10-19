Eskişehir'de Muhtarlar Günü kutlandı

ESKİŞEHİR'de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen tören, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Özdemir Çakacak muhtarlarla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programa; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Ali İrfan İbiş, Muhtarlar Birliği Dernek Sekreteri Serpil Üstünsoy ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Vali Özdemir Çakacak, muhtarların, devlet ve millet arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Sizler, devletimiz ve milletimiz için önemli vazifeler icra ediyorsunuz. Bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol üstlenirken, diğer taraftan ülkemizde demokrasinin hem gelişmesi, hem de yaygınlaşmasında son derece önemli roller üstleniyor, katkıda bulunuyorsunuz. Sizler, bulunduğunuz mahallede veya köyde devletine açılan ilk kapısınız. Bu açıdan halkımızla devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektesiniz. Sizler; halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara ileterek problemlerin en kısa sürede çözümüne vesile olmak hususunda halkımızın en yakın yardımcılarısınız."

Konuşmaların ardından Vali Çakacak, 41 muhtara teşekkür plaketi verdi.



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