Eskişehir'de, Gaffar Okkan için mevlit okutuldu

ESKİŞEHİR'de, 18 yıl önce Diyarbakır'da şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi için mevlit okutuldu.

Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy için, ölümlerinin 18'nci yıl dönümünde Reşadiye Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlit programına, Gaffar Okkan anısına düzenlenen hentbol turnuvası için Hatay'dan gelen Atınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

Gaffar Okkan'ın arkadaşı Kazım Ay, "Gaffar ağabey 24 Ocak 2001 yılında, Diyarbakır'da hain bir saldırı sonucu şehit düştü. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü içinde canını, kanını son damlasına kadar bu topraklara akıtmıştır. Vatanını, milletini seven bu güzel insanı bugün burada anıp, onun mevlidini okutuyoruz" dedi. Mevlit sonrası kılınan öğle namazından sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.



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