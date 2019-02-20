Eskişehir'de evden köpek çalan 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de girdikleri evden köpek çaldıkları iddisayla aranan 2 şüpheli yakalandı.



Işıklar Mahallesi Dündarbey Sokak'ta meydana gelen olayda, Nurcan Satı'ya ait eve giren 2 şüpheli Satı'nın köpeğini çalarak kaçtı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlık olayının şüphelileri olduğunu belirlediği Sinan K. ile Mustafa A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Sinan K.'nın evinde yapılan aramada Nurcan Satı'nın evinden çalınan köpek bulundu. Köpek, polis tarafından sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.



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