Eskişehir'de, bir yılda 220 ton tekstil atığı toplandı

TEPEBAŞI Belediyesi'nin, “Eskiler Geri Dönsün" sloganıyla hayata geçirdiği tekstil atıklarının toplanması projesi kapsamında bir yılda 220 ton tekstil atığı toplandı.

Tepebaşı İlçesi'ndeki mahallelere yerleştirilen 123 adet kumbara ile yürütülen projede, bir yıl içerisinde toplam 220 bin 443 kilo tekstil atığı toplandı. Toplanan atıkların, bin 15 kilosu ise tekrar kullanılabilir durumda olduğundan, yüklenici firma tarafından değerlendirildi.

Geri dönüşüm potasına giren iplik, elyaf ve ısı yalıtım malzemeleri, başka ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılabildiğinden, hem ekonomiye hem de doğaya büyük katkı sağlanıyor.

Tekstil atıkların toplanarak değerlendirilmesinin bir diğer faydası da depolama alanlarının daha verimli kullanılabilmesi. Toplanan atıklar, depolama alanlarına gitmek yerine yeniden değerlendiriliyor.



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