Eskişehir'de, bağımlılıkla mücadele toplantısı

ESKİŞEHİR'de 81 il Valilikleri koordinasyonunda aynı anda gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında yapıldı.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İlçe Kaymakamları ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacağını belirten Vali Çakacak, uyuşturucu ile mücadelenin ülkemizin en önemli ve en hassas konularından biri olduğunu söyledi. Vali Çakacak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mevcut durumu gözden geçireceğimiz, bir önceki yılın değerlendirmesini yapıp, 2019 yılı ve sonrası için alınması gereken tedbirleri ve atılması gereken adımları konuşacağımız toplantımızın ilimiz için hayırlı neticelere vesile olmasını diliyorum. İçişleri Bakanlığı'mız özellikle son yıllarda başta terör ve teröristle mücadele olmak üzere, uyuşturucu ve diğer tüm alanlarda çok büyük bir mücadele vermektedir. İlimizin genel durumuna baktığımızda 2018 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında emniyet ve jandarma 834 olay gerçekleşmiş olup, bu olaylarda bin 230 kişiye işlem yapılmış ve bunlardan 137 kişi tutuklanmıştır. 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne madde kullanımı ön tanısı ile 642 başvuru yapılmış; 291 hastaneye nakil, 220 nakil reddi, 13 yerinde müdahale, 44 olay yeri terk, 28 polise teslim şeklinde sonuçlanmıştır. Hastane AMATEM Polikliniği'ne başvuran hastaların ayakta ve/veya yatarak tedavisi sağlanmaktadır. AMATEM Polikliniği ve AMATEM Servisi İlimiz Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye devam etmektedir. AMATEM Polikliniği'ne 2018 yılında 2 bin 292 kişi ayaktan, 244 kişi yatarak tedavi başvurusunda bulunmuş ve tedavi edilmiştir"

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı ve emniyet birimleri tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda, ilimizde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. Toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı. Ayrıca, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi yönündeki çalışmaların karalılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.

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