Eskişehir'de 'Ailece Şişecam'da Buluşuyoruz' etkinliği

ESKİŞEHİR Şişecam üretim tesislerinde çalışanların ve ailelerinin katıldığı 'Ailece Şişecam'da Buluşuyoruz' etkinliğinde çeşitli atölye faaliyetleri ve aktiviteler gerçekleştirildi.

Şişecam Topluluğu, hayatın her alanında büyük bir aile olmaya verdiği önemi 'Ailece Şişecam'da Buluşuyoruz' sosyal etkinlikleriyle devam ettiriyor. Topluluk, Ekim ayının sonuna kadar Şişecam fabrikalarında düzenlemeyi planladığı etkinliklerle, Şişecam çalışanlarını ve ailelerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Topluluk, Eskişehir'de bulunan üretim tesislerindeki çalışanları ve ailelerini 'Ailece Şişecam'da Buluşuyoruz' etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte, çalışanlar ve aileleri hem eğlenceli bir günü hem de bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Şişecamlı aileler; geleneksel eğlenceler, atölye faaliyetleri ve aktivite alanlarında keyifli bir gün geçirdi. Katılımcılara etkinlik kapsamında fabrika turları düzenlenerek, camın üretim yolculuğu hakkında da bilgi verildi. Eskişehir'de cam ev eşyası ve cam ambalaj fabrikalarında gerçekleştirilen etkinliğe 2 bin 500 kişi katıldı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×