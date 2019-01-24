Eskişehir'de AFAD ekipleri kış tatbikatı yaptı

ESKİŞEHİR'de AFAD ekipleri, yoğun kış şartlarında, kayıp veya yaralı vatandaşların en hızlı şekilde kurtarılarak sağlık kurumlarına ulaştırılması amacıyla 82 personel 16 aracın katılımıyla arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Hazırlanan senaryoya göre, Tepebaşı İlçesi Yarımca Mahallesi'nde iki kardeşin avlanmak amacıyla kırsala çıktıkları, aynı saatlerde başlayan ve ilerleyen saatlerde yoğunlaşan kar ve tipi sebebiyle bölgede mahsur kaldıkları ve kardeşlerden birinin yaralı olduğu bilgisi alınarak yapılan tatbikat, İl Müdürü Sayın Recep Bayar'ın start vermesiyle başladı.

Alınan bilgi üzerine nöbetçi AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi, arama kurtarma aracı ve arazi Aracı ile bölgeye hareket etti. Mahsur kalan iki kardeşin yeri drone ile tespit edilerek, arazi aracı ile taşınıp UMKE ekibine teslim edildi. Eksikliklerin ve doğru davranış şekillerinin belirlenmesi amacıyla kask kameralarıyla kayıt altına alınan tatbikat, AFAD Eskişehir koordinesinde UMKE, Jandarma, Kızılay, AKUT, DAK ve Büyük Ayı ekiplerinin katılımıyla senaryosuna uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Tatbikat sonrasında Yarımca Mahallesi'nde kurulan koordinasyon çadırında toplanan ekipler durum değerlendirilmesi yaptı.

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