Eskişehir'de 36 avukat ruhsat aldı

ESKİŞEHİR'de, stajlarını tamamlayan 36 avukat, yemin ettikten sonra cübbelerini giyip, ruhsat aldı.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene; Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, avukatlığın elit ve prestijli bir meslek olduğunu belirterek, “Bugün 36 meslektaşımız için heyecanlı bir gün. Biz de bu heyecanı yaşadık zamanında. Yıllardır verdikleri emeklerinin karşılığı olarak bugün mesleklerine ilk adımlarını atıyorlar. Hukuk fakültesini bitirmek zordur. Ciddi çaba gerektirir. Bugün ruhsat aldıktan sonra iş bitmiyor. Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Avukatlık mesleği elit ve prestijli bir meslektir. Hiçbir zaman adaletten ayrılmamanızı istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yemin eden avukatlara, yanlarında staj yaptıkları avukatlar tarafından cübbeleri giydirildi ve ruhsatları verildi.



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