Eski öğrenci yurdu talan edildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2014 yılında depreme dayanıksız bulunması nedeniyle boşaltılan öğrenci yurdu, talan edildi.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Yurt Sokak'ta bulunan, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait 4 katlı ve 150 öğrenci kapasiteli yurt, 2014 yılında depreme dayanıksız bulunması üzerine boşaltıldı. Atıl haldeki yurt binası, evsizlerin ve madde bağımlılarının meskeni haline gelirken, hırsızlar tarafından da talan edildi. Yurttaki birçok eşya çalındı, birçoğuna da zarar verildi. Aşağı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Fahrettin Özcan, yurdun durumuyla ilgili sorunları yetkililere ilettiklerini belirterek, "İlgili yerlere gereken bildirimi yaptım. Burada bir yağma söz konusu. Ancak yazışmaların yavaş bir şekilde ilerlediği ve binanın Mal Müdürlüğüne teslim edileceği bilgisini aldım. Öte yandan binanın yıkılacağını da söylediler. Bina yağma ediliyor. Jeneratör çalındı. Polisler geliyor ancak bir sonuç çıkmıyor" dedi.

'İNSANLAR YURDUN ÖNÜNDEN GEÇMEKTEN ÇEKİNİYOR'

Mahalle halkının eski yurt binasının önünden geçerken tedirginlik yaşadığını ifade eden Özcan, şunları söyledi:

"Elimden bir şey gelmiyor. Sadece yetkililere bildiriyoruz. İçeride kullanılacak bir şey bırakmadılar. Son 3 aydır binada yaşanan yağma olayları büyük artış gösterdi. Daha önce camlarda korkuluk vardı, onları da çaldılar. Merdiven korkulukları dahi çalındı. Bina uzun zamandır boş durumda. Binanın yıkılacağını söylüyorlar. İnsanlar yurdun önünden geçmekten çekiniyor. Binanın içerisine kimin girip çıktığı belli değil. Yıkılacaksa yıkılsın, yapılacaksa da güvenlik tedbirleri alınsın."



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