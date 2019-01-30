Eski kıyafetler bez çantaya dönüşüyor 

RİZE'de, başlatılan 'Sıfır Atık' projesi ile eski kıyafet ve kumaşlar, şık tasarımlı bez çantalara dönüştürülüyor. Kot ve kumaş pantolonlar, kazak ve hırkalardan rengarenk bez çantaları üreten kadınlar, aile ekonomilerine de destek sağlıyor.Rize Belediyesi'nin destekleri ile Kentsel Gelişim ve Araştırma Derneği, Rize Kent Gönüllüleri ve Rize Kadın Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 'Sıfır Atık' projesi geliştirildi. Proje ile plastik poşetlere alternatif olarak eski kıyafet ve kumaşlar, bez çantalara dönüştürülmeye başlandı. Kadınlar, görev aldığı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki atölyede bez çanta imal ediyor. Kot ve kumaş pantolonlar, kazak ve hırkalardan yaptıkları rengarenk bez çantaları satan kadınlar, aile ekonomilerine de destek sağlıyor. Kimi kadınlar ise evlerinde ürettikleri bez çantaları merkez aracılığı ile satışa sunuyor. Rize Belediyesi de plastik atık getirenlere bez çanta hediye edecek.'GÜNDE 30 BEZ ÇANTA YAPIYORUZ'Rize Kentsel Gelişim ve Araştırma Derneği Başkanı Filiz Türüt, tekstil ürünleri, eski kıyafetler ve perde ile kumaşları toplayıp geri dönüşümle bez çantaya dönüştürdüklerini belirtti. Türüt, "Naylon poşetten bez çantaya geçişe bir katkımız olacağını düşünüyoruz. Günlük 30 bez çanta yapıyoruz. Hammaddemiz daha fazla olursa, daha fazla ikinci el ürün toparlayabilirsek, günlük en az 100 bez çanta üretebiliriz. 'Sıfır Atık' projesine destek vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, çantalarımızı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebilirler. Aynı zamanda belediyemiz plastik atık getirenlere bez çantaları hediye edecek. 1,5 aylık bir proje ile yola çıktık, ancak hammadde, yani ikinci el kıyafetler temin edersek üretim devam edecek” dedi.Naylon poşetlerin yerine alışveriş çantası ihtiyacının doğduğunu anlatan Rize Kadın Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevgi Karaca da, “Naylon poşetlerin kullanılmamasını destekleyerek bez çantalarımızı geri dönüşümle dikiyoruz. El sanatlarımızdan biri olan kırk yama tekniği ile artık parçaları bir araya getirerek çantalarımızı üretiyoruz. Hem bir sanatı canlandırıyoruz, hem de kumaş atıkları değerlendiriyoruz. Bu sayede projeye katılan kadınlarımız da gelir elde etmiş oluyor. Projemiz yeni başladı, geri dönüşler çok güzel. Daha fazla eski kıyafet ve kumaşlar temin ederek üretimimizi devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.Tophane Mahallesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi öğreticisi Müyesser Kuk, eski kıyafetleri ve artık kumaşları belli ölçülerde keserek çantaya dönüştürdüklerini belirterek, "Kotlara, gömleklere şekil vererek, kırk yama tekniği kullanarak herkesin kullanabileceği şık çantalara dönüştürüyoruz. Alışveriş çantalarını renklendiriyoruz, güzel bir çalışma ortaya çıkıyor” diyerek kadınları projede görev almaya davet etti.

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