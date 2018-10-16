 Eski futbolcu Ömer Çatkıç'a tahliye (1)

Özden ATİK/ İSTANBUL, () FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Özden ATİK/ İSTANBUL, () FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Özden ATİK/ İSTANBUL, () FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.