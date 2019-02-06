Eski çamaşırhaneler ahşap oyma sanatıyla canlanacak

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 'Ahşap Sanatını Canlandırma ve Yayılması' projesi kapsamında mahalle aralarında atıl durumda olan ve eskiden kadınların çamaşır yıkamakta kullandıkları çamaşırhane binaları restore edilerek, buralarda ahşap süs eşyaları ve ahşap oyuncaklar sergilenecek.Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği önderliğinde Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği ve Sandıklı Eğitime Destek Derneği işbirliğiyle hazırlanan 'Ahşap Sanatını Canlandırma ve Yayılması' projesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Proje kapsamında, geçmiş dönemlerde kadınların çamaşırları yıkadıkları, günümüzde kullanılmayan ve mahalle aralarında yıkılmaya terk edilen eski çamaşırhaneler restore edilecek. Buralarda, ahşap oyma sanatı ürünleri sergilenecek.İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen proje kapsamında; ilçedeki bir çamaşırhane yakın zamanda restore edilecek. Daha sonra açılacak ahşap oyma sanatı kursuna katılan kursiyerler, kursu tamamladıktan sonra sertifika alacak. Sertifikalarını alan kursiyerler ahşap oyma yöntemiyle yapacakları eşya ve oyuncakları restoresi yapılan çamaşırhanede sergileyip, satışa sunabilecek. Projenin 10 ay içinde tamamlanarak hayata geçirilmesi planlanıyor.Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Üyesi İbrahim Tamtürk, "Dernek olarak İçişleri Bakanlığı'na proje sunduk. Bu projemizdeki amaç ahşap oyma sanatını canlı tutmak, yeni nesille anlatmak, bunları yeni kuşaklara devretmek. Bu proje dahilinde ahşap el sanatları olsun, ahşap oyuncaklar olsun üretim faaliyetine geçirip, restorasyonunu gerçekleştireceğimiz bir çamaşırhanemizde bunları sergileyeceğiz. Halkımıza açacağız. Çocukluk dönemimde annelerimiz, babaannelerimiz çamaşırlarını hep orda yıkıyordu. O zamanlar, şimdiki gibi çamaşır makinelerimiz yoktu. Eskiden çamaşırhanelerde, çamaşırlar yıkanır, kazanlarda kalan sularda da bizleri yıkarlardı. Şimdi buralar yıkılma durumunda. Hem ahşap oymamızı sergileyeceğiz, hem de buraları gün yüzüne çıkaracağız" dedi.

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