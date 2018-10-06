Eski bakan Topuz,  konuşmasını uzatınca fenalaşarak hastanelik oldu

EDİRNE Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen, Edirne 6. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Edirne Kitap Fuarı, bir alışveriş merkezinde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılışına Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve festivalin onur konuğu olarak eski CHP milletvekili ve çeşitli kademelerde farklı dönemlerde bakanlık yapan Ali Topuz, (86) ile çok sayıda vatandaş katıldı. 5-14 Ekim tarihleri arasında 62 seçkin yayınevi ile 120 yazarı ağırlayacak olan kitap fuarının açılış konuşmasını yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Yerel yönetimlerin tek görevi yol yapmak, altyapı yapmak, peyzaj yapmak, su getirmek, kanalizasyon yapmak değil. Yerel yönetimlerin en büyük ve bana göre en önemli görevi bir şehri, bir kentin kültür, sanat ve spor yaşamına yaptığımız katkı. Dünyanın peyzaj açısından, mimarı açıdan en güzel şehrini yaratabilirsiniz. Orada yaşayan insanlar dünyanın en mutlu şehrinde yaşayan insanlar olabilir ama bu yaptıklarınız eğer sanatla, kültürle, sporla desteklenmiyorsa; bunlarla yaptıklarınızın üzerine taç koymuyorsanız, biliniz ki yaptıklarınız sizden sonra yok olup gidecektir. Yönettiğiniz kenti kültürel anlamda zenginleştirmiyorsanız; yönettiğiniz kenti sanatla buluşturmuyorsanız, tanıştırmıyor ve gelecek yıllara taşımıyorsanız, o şehrin geleceği yoktur. Bugün dünya üzerinde yarışan ülkeler değil; bugün dünya üzerinde yarışan şehirler kentler. Bugün Newyork dediğinizde kimse arkasına Amerika’yı eklemiyor. Paris dediğinizde Fransa’yı; Londra dediğiniz de İngiltere’yi eklemiyor, İstanbul dediğinizde kimse arkasına Türkiye’yi eklemiyor. Bu bize dünyada ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını gösteriyor. O yüzden Edirne’yi 92 yıl Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan bu özel şehri tüm dünyada tanınır hale getirmek zorundayız. Hedefimiz ve çabamız bu” dedi.

ALİ TOPUZ FENALAŞTI

Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu eski bakan Ali Topuz kürsüye gelerek yaklaşık 30 dakikaya yakın konuşma sonrası fenalaştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın koluna girerek yürümesine yardım ettiği Topuz, su verilerek yüzüne kolonya sürüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Topuz, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenilen usta siyasetçi Topuz'un, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuşmaların ardından fuar ziyaretçilere açıldı.

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