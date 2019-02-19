Eski Bakan Fikret Ünlü, yaşamını yitirdi (2)

ÜNLÜ’NÜN ÖZGEÇMİŞİ

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 10 Mart 1943 yılında doğan Firket Ünlü, İvriz İlköğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Ünlü, Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1978-79 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yapan Fikret Ünlü, 1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP’de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991-95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı. 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi. 56. ve 57. Hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıydı.