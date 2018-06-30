Eski askeri lojmanlarda yangın - 1

Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU'DA’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU'DA’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – İSTANBUL - ZİNCİRLİKUYU'DA’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor