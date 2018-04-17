Eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası(2)

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ali Rıza Özpolat yargılandığı davada, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da eşi Halide Özpolat'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra polise teslim olan Ali Rıza Özpolat'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat ve avukatı hazır bulundu. Öldürülen kadının kızı Zekiye Kaya ile ailenin avukatları da duruşmaya katıldı.

SANIK AVUKATI: PSİKOLOJİK BASKI ALTINDAYDI... AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN

Savcı daha önce verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemini tekrarladı. Daha sonra söz alan sanık Ali Rıza Özpolat'ın avukatı Mustafa Özdemir, "Kadın cinayetlerini önlemek mahkemelerin görevi değildir. Mahkemelerin tek görevi ceza yargılamalarını yapmaktır. Bu kaygılardan azade olarak görülmesi gereken bir yargılamadır" dedi. Avukat Mustafa Özdemir, savunmasının devamında, sanığın aile fertleri tarafından 15 yıldır ağır psikolojik baskı altında olduğunu ileri sürerek, "Bu adam bu aşamaya nasıl geldi? Neden eşini öldürdü? Ailesi ölüm tehdidinde bulunuyor bu adama, gizli numaradan adamı arıyor tehdit ediyor. Bu hareketler bu sanığı harekete geçirdi" diyerek sanığın cinayeti ağır tahrik altında işlediğini iddia etti. Mahkemeden bu durumun dikkate alınarak karar vermesini isteyen Özdemir, müvekkili için beraat talebinin olmadığını belirterek, "Zaten, ömrünün sonuna kadar akıl hastanelerinde kalacaktır" diye konuştu.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMLERİYLE 20 YILA İNDİ

Sanık Ali Rıza da, son olarak bir şey söylemek istemediğini belirtti. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın cinayeti ağır tahrik altında işlediğine kanaat eden mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla indirdi. Mahkemedeki tavırlarını göz önünde bulundurarak mahkeme, sanığa sonuç olarak 20 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

KIZI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Öldürülen Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya ise verilen karara tepki gösterdi. Kaya, "Nasıl böyle bir indirim alıyor. Ölen ve öldüren belli. Her şey ortada. Onların bir sözüne mi müebbetten 20 yıl iniyor" diyerek göz yaşı döktü.