Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ali Rıza Özpolat yargılandığı davada, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası (1)
Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ali Rıza Özpolat yargılandığı davada, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis...
Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-Kağıthane'de, 13 Mayıs 2016'da 36 yıllık eşi Halide Özpolat'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Ali Rıza Özpolat yargılandığı davada, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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